Ağabeyin ölümünü Jandarma önledi Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka sahilinde dün boğularak yaşamını yitiren Dinçay İlhan’ın ağabeyinin de ölüm tehlikesi atlattığı ortaya çıktı.

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka sahilinde dün boğularak yaşamını yitiren Dinçay İlhan’ın ağabeyinin de ölüm tehlikesi atlattığı ortaya çıktı.

Kardeşi Dinçay İlhan’ın denizden cesedinin çıkarılması üzerine şoka giren ağabeyin dili boğazına kaçtı. Bu sırada sahilde bulunan Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığında görevli sağlıkçı Paramedik Uzman Çavuş ağabeye anında müdahale ederek dilini çıkardı. Kardeşinin ölümünden sonra ikinci bir ölüm olayını Paramedik jandarma önledi.

Dinçay İlhan’ın ağabeyi 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

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