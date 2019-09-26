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'Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım' deyip milletvekilinin evinde intihar etmişti! Yeni gelişme

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın, evinde çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova'nın intihar etmesiyle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:48
'Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım' deyip milletvekilinin evinde intihar etmişti! Yeni gelişme

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova isimli kadın, yakın arkadaşına "Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım?" dedikten sonra, Ünal'a ait ruhsatlı tabancayla canına kıymıştı.

İntihar olayıyla ilgili açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak, detaylı ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir." denildi.

"Tüm işlemler cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılmıştır"

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

''Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü 21.00 sıralarında İstanbul Milletvekili Sayın Ş. Ü.'nün ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: Söz konusu intihar olayı Sayın Milletvekilinin, eşi, kızı ve evin diğer yardımcısı ile birlikte ikametinde bulunduğu esnada meydana gelmiştir. Olayın gerçekleşmesine müteakip tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca Müntehire'nin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü olarak, detaylı ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Ağabeyi: Kardeşimin herhangi bir sorunu yoktu

Kadirova'nın intiharıyla ilgili ağabeyi Muhammet Ali Kadirova, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Nadira saat 08.48'de milletvekili Ünal'a ait tabancayla kalbine ateş etmiş. Bilkent Hastanesi'ne kaldırılan Nadira kurtarılamadı. Rapora göre 09.50'de ölüm gerçekleşmiş. Kardeşim 4 yıldır Türkiye'de yaşıyordu. Herhangi bir sorunu da yoktu. Bu intihar olayı bizi şaşırttı. Ayrıca Adli Tıp'taki işlemleri milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandı. Bugün saat 22.00'da cenazesini uçakla ülkemize götüreceğiz."

Ne olmuştu?

Ünal'ın, Ankara'daki evinde bir yıldır çalışan Özbek asıllı 23 yaşındaki Nadira Kadirova, Ünal'ın ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son vermişti. Ünal'ın evde bulunduğu sırada intiharın gerçekleştiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:48
  1. Ankara
  2. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal
  3. nadira kadirova

YORUM YAZ

  • erdal baydarerdal baydar6 dk önce
    ağabeyinin ifadesini neden yarım yamalak veriyorsunuz. Kızın tacize uğradığını belirten ifadeleri var.

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