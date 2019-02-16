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Ağabeyi aynı suçtan tutuklanan şüpheli "düşük hapı" satarken yakalandı

Sağlık Bakanlığınca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi- Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin ağabeyinin aynı suçtan kısa süre önce tutuklandığı öğrenildi- Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 bin 69 adet Türkiye'de satışı yasak düşük hapı ele geçirildi

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
Ağabeyi aynı suçtan tutuklanan şüpheli "düşük hapı" satarken yakalandı

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ/SERTAÇ BULUR - Sağlık Bakanlığınca gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyonlarda 2 bin 69 adet hap ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ağabeyinin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığı belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle yasaklanan ilaçları "düşük hapı" adı altında internet üzerinden piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında ihbar bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Mustafa T. yönetimindeki 06 ED 1140 plakalı otomobili Etimesgut ilçesi 2668. Cadde üzerinde durdurdu.

Otomobilde ve şüpheliye ait olduğu belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, "düşük hapı" olarak piyasaya sürülen 519 "Cytotec" adlı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mustafa T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Yasaklanan ilaçları "düşük hapı" diye internetten satmışlar

Ekipler, hakkında ihbar bulunan diğer şüpheli Abdullah E'nin da yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Abdullah E'nin ağabeyi Talat E'nin bir süre önce aynı suçtan tutuklandığını belirledi.

Abdullah E'nin kullandığı 67 ZD 351 plakalı otomobilin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) otoparkında olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Abdullah E'nin aracında yapılan aramalarda 40 adet hap ele geçirildi.

Öte yandan, aynı konudan yakalanarak tutuklanan Abdullah E'nin abisi Talat E'ye yönelik daha önceki operasyonlarda bin 510 adet hap ele geçirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin satışları genellikle internet üzerinden yaptıkları, hapların bir tanesini 300 ila 1000 bin lira arasında değişen fiyatlardan sattıkları tespit edildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
  1. "Düşük hapı"
  2. "Düşük hapı" satarak abisinin yolundan gitti
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  4. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

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