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Afyonlu baba 8 yıldır çocuğunu göremiyor

Afyonkarahisar’da 8 yıl önce eşinden boşanan ve çocuğunun velayeti annesine verilen bir baba, kendisine hafta sonu ve bayram günlerinde mahkeme tarafından görüşme hakkı tanınmasına rağmen 8 yıldır çocuğunu göremediğini öne sürdü.

01 Mart 2019 Cuma 13:18
Afyonlu baba 8 yıldır çocuğunu göremiyor

Afyonkarahisar’da 8 yıl önce eşinden boşanan ve çocuğunun velayeti annesine verilen bir baba, kendisine hafta sonu ve bayram günlerinde mahkeme tarafından görüşme hakkı tanınmasına rağmen 8 yıldır çocuğunu göremediğini öne sürdü.


Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Davut Cirit, 8 yıl önce anlaşamadığı eşinden boşandı. Boşanmanın ardından mahkeme tarafından çocuğun velayeti Çanakkale’de ikamet eden annesine verildi. Mahkeme ayrıca babanın da ayın ilk haftası ile 3. haftasında Cumartesi ve Pazar günleri ve bayram günlerinde çocuğun babası tarafından görülmesine karar verdi. Ancak iddiaya göre 8 yıldır icra yoluyla çocuğunu görmeye giden baba Davut Cirit, bir türlü evde olmadığı gerekçesiyle kızını göremedi.


8 yıldır mağdur olduğunu ileri süren Davut Cirit, yıllardır çocuğunu göremediğini söyledi. Cirit, “8 senedir annesi tarafından kaçırılıyor ve alıkonuluyor. Bu neticeden dolayı icraya başvurumu yaptım. İcra eşliğinde çocuğumu alabilmem için icra evraklarımla birlikte mahkeme kararı vardır. Hiçbir şekilde çocuğumu görmeme engel teşkil eden bir durum yoktur. Bu kapsamda icraya başvurdum çocuğumu görmek istediğimde defalarca annesi tarafından kaçırıldı, alıkonuldu. 8 senedir mağdurum. Yetkililerimizden, devletimizden bu konuyla alakalı yardım talep ediyorum. İcra yoluyla defalarca gittim, icrayla kapısını çalmama rağmen ve icra tutanağı şahısların adresine gitmesine rağmen annesi bizzat tebligatı eline almasına rağmen çocuğu teslim etmesi için mahkeme kararlarına da uymayarak burada suç işlemiş bir vaziyetteler ve çocuğumu tarafıma teslim etmediler. Hala mağdurum, kız çocuğumu bu şekilde çeşitli bahanelerle benden kaçırıyor ve alı koyuyorlar” diye konuştu.



“8 senenin hasreti var”


8 yıldır çocuğunun hasretini çektiğini belirten Cirit, “Çocuğumu çok özlüyorum, 8 senedir göremiyorum, 8 senenin hasreti var. 8 senenin sonunda artık bir görüş günü istiyorum. Mahkeme kararlarına uyulmadı. Görüş günlerim var. Cumartesi ve pazar, bayram günlerinde falan. Çocuğumda bizi seviyor. Ama ne yazık ki çocuğumdan bizi koparmaya çalışıyorlar. Annesi tarafından velayeti kötüye kullanılmakta” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:18
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