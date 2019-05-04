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Afyonkarahisarlı şehidin şehadet haberi ailesine verildi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan üç askerden biri olan Afyonkarahisarlı Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş’un ailesine şehadet haberi verildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:13
Afyonkarahisarlı şehidin şehadet haberi ailesine verildi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının havan saldırısı sonucu şehit olan üç askerden biri olan Afyonkarahisarlı Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş’un ailesine şehadet haberi verildi. Yetkililer tarafından verilen acı haber sonrası şehidin anne ve babası ile yakınları fenalık geçirdi.



Hakkari’deki hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş’un Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Henüz 3 aylık Bora Efe isminde bir bebeği olan Akkuş’un ailesine acı haber İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zekai İnan ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber sonrası şehidin annesi Ayşe, babası Zefer ve eşi Hacer Akkuş’un sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Fenalık geçiren aile üyelerine 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Ayrıca acı haberin duyulmasının ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:13
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