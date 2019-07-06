0553 313 94 23

Afyonkarahisar’da yeni jeotermal sahası bulundu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde 31 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar sonucunda 620 metre derinlikte 71 buçuk derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
Afyonkarahisar’da yeni jeotermal sahası bulundu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde 31 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar sonucunda 620 metre derinlikte 71 buçuk derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu.


Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde 31 bin 500 dönümlük alanda bir firma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 620 metre derinlikte 71 buçuk derece sıcaklıkta seracılık ve termal turizme elverişli yeni jeotermal enerji sahası bulundu. Jeotermal enerjinin önemli merkezlerinden Afyonkarahisar, Sandıklı, İhsaniye ve Çobanlar’dan sonra Sinanpaşa ilçesinde de yeni sahalar keşfedildi. Mert Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaçmaz, Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyündeki jeotermal sondaj kuyusu çalışmalarının yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan yeni jeotermal su ve sahası yatırımcılarını bekliyor. 2020 yılına kadar bu bölgede en az bin 500 dönümlük kısmının yatırım için faaliyete geçmesi bekleniyor.



"Sera yatırımlarına uygun seviyede"


Yeni jeotermal bölgesindeki yatırım alanlarının 31 bin 500 dönüm olduğunu dile getiren Kaçmaz, “620 metre derinliğin 700 metreye doğru ilerlediğinde su sıcaklığının 80 derece civarına ulaşabildik. Sinanpaşa ilçemize bağlı Nuh köyümüzde, ülkemize faydalı olabilecek sıcak suyumuzu bulmuş durumdayız. Burada 620 metre derinlikte bulduğumuz sıcak suyumuz, 71 buçuk derece ve saniyede 20 litreden yukarıda bir debide akıyor. Aslında, 700 bandına inildiğinde de suyun sıcaklığının 80 derecenin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Şuan için sera yatırımları için uygun bir seviyedeyiz" dedi.



"2020 yılı için planımız, bu alanın en az bin 500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmek"


Bin 500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini belirten Kaçmaz, bölgedeki ana amaçlarının seracılık olduğunu ifade etti. Kaçmaz, Türkiye’nin en güzel sera bölgesi olarak tabir edilen Afyonkarahisar’da, insanlara iş ve aş kapısı olacak bir yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı. Kaçmaz, “Sera yatırımları için çalışmalara da başladık. 2020 yılı için planımız, bu alanın en az bin 500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmektir. Yani yatırımına başlayacağız. Bu kadarlık alanda üretilecek tarım ürünleri, hepimizin yararına olacaktır. Yeni bulduğumuz alana, tüm Türkiye’den seracılık ve termal turizm yatırımcılarımızı bekliyoruz. Biz, bölgedeki her türlü istişarelere açığız" ifadelerini kullandı.


Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman da yatırımcılarının ilçelerine bağlı Nuh köyünde sıcaklığı yüksek ve kaliteli bir suyu bulduğunu ifade etti. Nuh köyünün Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde bir köy olduğunu vurgulayan Karaman, “Bölge olarak yatırıma hazırız. Burası doğası itibariyle de seracılığa çok uygun bir nokta. Bölgemize Türkiye’nin çeşitli yerlerinden seracılık ve termal turizmci yatırımcılarımızı bekliyoruz. Belediye olarak da yatırımcılarımıza her türlü aşamada destek vereceğiz" açıklamalarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:25
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tacizcinin eşyalarını sokak ortasında ateşe verdiler!
    1. Tacizcinin eşyalarını sokak ortasında..
    2. Ormandan kaçak odun kesenler..
    3. Mihraç Ural kimdir? Mihraç Ural öldü mü?
    4. Ümraniyespor'da transfer
    5. SAÜ’de genel mezuniyet töreni..
    6. Diyarbakır’da iki ayrı trafik kazası:..
    7. Fenerbahçe transfer bombalarını..
    8. İDO'nun Tekirdağ-Marmara Adası-Avşa..
    9. Bakan Selçuk Kızılcahamam’da
    10. Almanya'da sığınmacılara destek yürüyüşü
    11. Stratonikeia’da kazı çalışmaları..
    12. Er Meydanı’nda başpehlivanlar, üçüncü..
    13. Plastik yüklü tır alev topuna döndü
    14. ABD Yunanistan ile anlaştı! Casus..
    15. Yayalara çarpmamak için kaza yaptı
    16. Barcelona'ya Antoine Griezmann şoku!
    17. Regl döneminde diyet yapılır mı?
    18. Adana'da bir kişi tabancayla vurulmuş..
    19. Filmleriyle kendimizi sorgulatan..
    20. Irak: "İsrail’i boykot etmeye devam..
    21. Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın:
    22. Karavancılar Denizli'de bir araya geldi
    23. "Göztepe'miz daha fazla taraftarla..
    24. Manavgat 2 ayrı motosiklet kazası: 2..
    25. Gazişehir Gaziantep’te sağlık..
    26. Elazığspor için kritik toplantı
    27. KKTC III. Yatırım Danışma Konseyi..
    28. 15 Temmuz şehitleri için pedal çeviren..
    29. Hatay’daDünya Müslüman Türkleri..
    30. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!