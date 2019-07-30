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Afyonkarahisar'da yangın

Sandıklı'da tarım arazisinde başlayan ve kısa sürede ormana sıçrayan yangında 15 hektar alan zarar gördü

30 Temmuz 2019 Salı 18:53
Afyonkarahisar'da yangın

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü.

Akharım beldesi Karakaya mevkisinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta'dan arazöz, iş makineleri ve çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü de 2 yangın söndürme helikopteri gönderdi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Esad Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına hemen müdahale ettiklerini belirterek, "2 helikopter, 9 arazöz, çevre beldelerden 6 itfaiye aracı ve tankerlerle yangına müdahale ettik. Şu anda alanın etrafını çevirdik, yangını kontrol altına aldık. 15 hektar alan zarar gördü." dedi.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:53
  1. orman yangını
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