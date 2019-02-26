Afyonkarahisar’da Vergi Haftası kutlanıyor

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri Afyonkarahisar’da başladı.

Vergi Haftası kutlamaları kapsamında hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi vermek amacıyla Afyonkarahisar Defterdar Vekili Murat Toy ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Tutulmaz’a ziyarette bulundu. Defterdarlık Daire Müdürlerinin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında Defterdar Vekili Murat Toy, Vali Mustafa Tutulmaz’a 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 30. Vergi Haftası etkinlikleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

Ziyaret sırasında konuşan ve 30. Vergi Haftası’nın ülkemiz ve ilimiz için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar’ın gelirleri ve giderleri itibariyle dengeli bir il olduğunu belirtti. Afyonkarahisar’ın vergisini veren bir il olduğunu dile getiren ve güçlü Türkiye’nin oluşmasında vergilerin öneminin büyük olduğuna dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz, tüm illerde olduğu gibi vergilerini zamanında ödeyerek ülkemizin yanı sıra Afyonkarahisar’ın da kalkınmasına katkıda bulunan tüm vergi mükellefleri ile Defterdarlık yönetici ve çalışanlarının Vergi Haftasını kutladı.