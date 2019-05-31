Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin adres ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ile 2 kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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