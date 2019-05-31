0553 313 94 23

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı

31 Mayıs 2019 Cuma 18:12
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına aldı.

Şüphelilerin adres ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ile 2 kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:12
  1. adliye
  2. operasyon
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müzik yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
    1. Müzik yarışmasında dereceye giren..
    2. Boş sulama havuzuna düşen domuz..
    3. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    4. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    5. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    6. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    7. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    8. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    9. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    10. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    11. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    12. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    13. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    14. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    15. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    16. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    17. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    18. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    19. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    20. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    21. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    22. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    23. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    24. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    25. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    26. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    27. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    28. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    29. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    30. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı