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Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli

Sandıklı ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolu ulaşıma kapandı

15 Ocak 2019 Salı 22:55
Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

İlçede polis ekipleri tarafından otogar kavşağında durdurulan ağır tonajlı kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Sandıklı Başağaç rampası ve Damlalı boğazında meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların kayarak trafiği kapattığı öğrenildi.

Sandıklı sanayi sitesine ve dinlenme tesislerine yönlendirilen kamyon ve tırlar yolun açılmasını bekliyor.

Kamyon şoförü Yusuf Taç, polis ekiplerince ağır tonajı araçların geçişine izin verilmediği için bekleme yerlerine yönlendirildiklerini belirtti.

Taç, "Nasip olur ise Bursa'ya gideceğim. Memur arkadaşlar ileride durdurarak yolun kapalı olduğunu söylediler. O yüzden buraya çektik aracımızı ve bekliyoruz. Yarın sabah açılır ise eğer yolumuza devam edeceğiz. Herkes görevinin başında ama doğal olay yapacak bir şey yok." dedi.

Romanya'ya Antalya'dan nar götürdüğünü belirten ve narı yetiştirmesi gerektiğini aktaran Anıl Yılmaz da "Benim yetiştirmem gereken malım var aracımda. Romanya haline gideceğim. Antalya'dan çıktım. Sabaha kadar termoking donar mı? Aracımız donar mı? Nasıl yaparız burada bilmiyorum. Nar yüklü aracımda, malın sahibi Romanya'dan beni arıyor ürünü yetiştirmem için. Bu bizim ihracatımız, kendi öz malımız, yurt dışına gönderdiğimiz. Bire bir ülkemizin bundan kazanç sağladığı bir ürün. Bire bir kendi ürünümüzü taşıyoruz, fason bir ürün değil bu." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 22:55
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