0553 313 94 23

Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu ulaşıma kapandı- Kamyon ve tırlar trafik ekiplerince uygun yerlere çekilirken, yolcu otobüsleri terminalde bekletiliyor

15 Ocak 2019 Salı 20:59
Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Afyonkarahisar genelinde aniden başlayan kar yağışı, şehirlerarası bağlantı yollarının kapanmasına neden oldu.

Afyonkarahisar-Antalya-Ankara ve Konya kara yolunda sadece küçük araçların gidişine izin verilirken, kamyon ve tırlar trafik ekiplerince uygun yerlere çekiliyor. Yolcu otobüsleri de terminalde bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:59
  1. kar yağışı
  2. kış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturyalı şovmenin oğlu Antalya'da ölü bulundu
    1. Avusturyalı şovmenin oğlu Antalya'da..
    2. TEM otoyolunda 4 araç birbirine girdi
    3. AK Parti aday göstermeyince bağımsız..
    4. Yurtta kış
    5. Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
    6. "FETÖ Çatı Davası"nın gerekçeli kararı..
    7. Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü..
    8. Voleybol: Erkekler CEV Kupası
    9. Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli
    10. Boluspor-Galatasaray maçına kar engeli
    11. Erdoğan'dan 19 ili uçuracak müjde!
    12. SAT komandolar yola çıktı: Hedef Münbiç!
    13. Moritanya Cumhurbaşkanı, yeniden..
    14. Kar rahmeti! İşte İstanbul, Ankara,..
    15. Türk askerinden Kosova'da eğitime..
    16. Evkur Yeni Malatyaspor'dan öğrencilere..
    17. Ankara'da kuyumcu soygunu: 1 ölü
    18. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    19. Juraj Kucka'nın Parma Kulübüne transferi
    20. Avrupa borsaları, günü, İtalya hariç..
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    Trump'tan güç alan YPG geri adım attı: Görüşmeler bitti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi
    Tarihi gaf... Kılıçdaroğlu Levent Gök diyemedi