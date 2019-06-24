Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Burhanettin Uygur (57) idaresindeki 34 KF 3983 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 7. kilometresinde karşı yöne geçerek Bışar Barçatayin yönetimindeki 38 BM 578 plakalı saman yüklü tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yanında bulunan Erdem ve Belinay Uygur (5) yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan cesetler, Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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