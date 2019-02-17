Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalara ilişkin, "Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir." dedi.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde Afyonkarahisarlılara hitap eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde "yalan ve iftira" içerikli beyanları nedeniyle açtığı bütün davaları kazandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Afrin'e girdiği zaman onlara maalesef yanlış yapmıştır. Teröristlerle mücadele ettiklerinde yanlış yapmıştır ve hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "İşte şimdi Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar ve HDP'ye ne diyorlar, 'CHP ile beraber seçime gireceksiniz.' diyorlar. Niye? 'AK Parti'yi çökertmek için böyle yapacaksınız, Cumhur İttifakı'nı çökertmek için böyle yapacaksınız.' Bay Kemal de bunu yerine getiriyor mu? Getiriyor ve onlarla beraber yürüyor mu? Yanında bir de adı 'İYİ' olan bir parti var. Bir de yanlarında adı Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü çete. Bu dörtlü çete kime karşı birleşiyor? Cumhur İttifakı'na." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın milliyetperver ve vatansever olduğunu vurgulayan Erdoğan, alandakilerle "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Erdoğan, HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı'nın bile okunmadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal, sen nasıl kol kola giriyorsun? İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun? Saadet sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun? Bunlar kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır. İşte bizim farkımız bu. Onun için Afyonkarahisar'dan bunlara güzel bir Osmanlı tokatını 31 Mart'ta atmaya var mıyız? Bizi anlamak isteyen, farkımızı görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, gelsin Afyonkarahisar'a baksın. Bizim başarılarımızın sırrına vakıf olmak isteyen işte bu meydana baksın. Maşallah bu ne coşku, bu ne muhabbet? Hamdolsun. Milletimizle kurduğumuz gönül bağına baksın."

- "118 kalem hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve şürekasının Ankara'da rant kavgası verirken AK Parti'nin bugün burada olduğu gibi toplu açılış törenleri, mitingler ve ziyaretlerle, insanıyla kucaklaştığını vurguladı.

Karşılarında "zillet ve illet ittifakı" olduğunu söyleyen Erdoğan, onlar küçük hesaplarla boğulurken kendilerinin Afyonkarahisar'da toplam yatırım bedeli 1 milyar 172 milyon lirayı aşan 118 kalem hizmetin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Erdoğan, Afyonkarahisar Belediyesinin kazandırdığı, aralarında kavşaklar, alt geçitler, içme suyu tesisleri, cemevi ve Kuran kurslarının bulunduğu eserlerin açılışını yaptıklarını, İl Özel İdaresinin 76,5 milyon liralık yatırımla vatandaşın istifadesine sunduğu asfalt, isale, sulama çalışmalarını hizmete aldıklarını, Devlet Su İşlerinin 97 milyon liralık yatırımla şehre kazandırdığı göletlerin, içme suyu ve sulama tesislerinin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bitirdiği tesisleri, çevre düzenlemelerini, alt yapı projelerini ve 157 firmaya sağladığı yatırım desteklerini hizmete sunduklarını belirten Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 307 milyon liralık yatırım bedeliyle halkın kullanımına sunduğu yolları, köprülü kavşakları, bölünmüş yolları, alt geçitleri, demiryolu yenileme ve yapımlarını bugün resmen hizmete aldıklarını ifade etti. Ayrıca, Afyonkarahisar merkez ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığınca inşaası tamamlanan okulları, yurtları, liseleri ve derslikleri hizmete açtıklarını anlatan Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumunun Bolvadin'e kazandırdığı 500 kişilik yükseköğrenim yurdunun, Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği 3 bin kişilik Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nun açılışını yaptıklarını kaydetti. TOKİ tarafından merkez ve ilçelerde inşaası tamamlanan konutları, camileri ve ticaret merkezlerini hizmete aldıklarını bildiren Erdoğan, "Çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarını, restorasyon çalışmalarını, yatırım desteklerini, canlı hayvan borsalarından doğalgaz boru hatlarına kadar pek çok yatırımı bugün resmen şehrimize kazandırıyoruz." dedi.

- "Sosyal devlet' kavramını yeniden ayağa kaldırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın gerek belediye gerekse kamu yatırımlarında AK Parti'nin hizmet siyasetini en iyi bilen şehirlerden olduğunu belirterek, 17 yıl öncesinin Afyonkarahisar'ı ile 2019'un Afyonkarahisar'ı arasında dağlar kadar fark olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kuruluşunu ilan etmek için 2001 yılında Afyonkarahisar'a geldiklerinde kendi yağıyla kavrulmaya çalışan, kamu hizmetlerinden yeterince istifade edemeyen, adeta unutulmuş, kaderine terk edilmiş bir şehir gördüklerini anlatan Erdoğan, yaptıkları yatırımlarla Afyonkarahisar'da yılların ihmaline son vermekle kalmadıklarını, aynı zamanda her alanda şehre çağ atlattıklarını dile getirdi.

Kente son 16 yılda 21,5 katrilyon lira tutarında yatırım yaptıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz buyuz. Eğitimde 2 bin 517 yeni derslik, 45 bin öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini kurduk. Birinciyi de biz kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 11 bin 541 kapasiteli yurt binalarını hizmete açtık. Afyonlu genç kardeşlerimiz için 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu, Sandıklı Gençlik Merkezi'ni futbol sahaları, spor salonlarını inşa ettik. Geçmişte adeta unutulan bir kavramı, 'sosyal devlet' kavramını yeniden ayağa kaldırdık. Sanayicimizi, memurumuzu, işçimizi desteklediğimiz kadar Afyonlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yardımına koştuk. Şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 1,2 katrilyon lira tutarında kaynak aktararak destek sağladık."

(Sürecek)



