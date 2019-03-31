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Afyonkarahisar'da toplam 18 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti, 1'inde MHP kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 19:47
Afyonkarahisar'da toplam 18 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti, 1'inde MHP kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Çobanlar - Ali Altuntaş - AK Parti
İhsaniye - Mevlüt Küçük - AK Parti
Kızılören - Ali Erol - MHP

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:47
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