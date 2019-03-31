Afyonkarahisar'da toplam 18 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde AK Parti, 1'inde MHP kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Afyonkarahisar'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çobanlar - Ali Altuntaş - AK Parti

İhsaniye - Mevlüt Küçük - AK Parti

Kızılören - Ali Erol - MHP

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