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Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Kent merkezinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, Zeus heykeli, 2 kitap, 140 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, 3 şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurarak yaptığı aramada, Helenistik, Roma ve İslami dönemlere ait, Zeus heykeli, 2 kitap, 4 parça göktaşı, 2 kolye, 4 yüzük ve 140 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen tarihi eserlerin de Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:43
  1. Afyonkarahisar
  2. tarihi eser kaçakçılığı
  3. Zeus heykeli

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