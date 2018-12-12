Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, 3 şüphelinin tarihi eser satmaya çalıştıklarını tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurarak yaptığı aramada, Helenistik, Roma ve İslami dönemlere ait, Zeus heykeli, 2 kitap, 4 parça göktaşı, 2 kolye, 4 yüzük ve 140 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, ele geçirilen tarihi eserlerin de Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.