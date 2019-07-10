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Afyonkarahisar’da şehitliklerin bakımını hükümlü ve yükümlüler yaptı

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesi Hava Şehitliği ile Anıtkaya köyünde bulunan Anıtkaya Şehitliği’nin bakımı ve temizliği 20 hükümlü ve yükümlü tarafından yapıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
Afyonkarahisar’da şehitliklerin bakımını hükümlü ve yükümlüler yaptı

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri öncesi Hava Şehitliği ile Anıtkaya köyünde bulunan Anıtkaya Şehitliği’nin bakımı ve temizliği 20 hükümlü ve yükümlü tarafından yapıldı.


Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki hükümlüler ve yükümlüler, sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında şehitliklerde temizlik yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluk projesi kapsamında hükümlüler, Anıtkaya Şehitliği’nde uzayan otları kesti, içerde bulunan çöpleri temizledi. Hava Şehitliğinde ise yükümlüler şehit mezarlarının bakımını yaptı. Elleriyle şehit mezarlarının mermerlerini yıkayan yükümlüler, şehitlikte bulunan çiçeklerin de bakımını yaptı. Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün organizeyle yapılan etkililiğe Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü de destek verdi.



MANEVİYATI ÜST DÜZEYDE YAŞAMAK İSTEDİK


Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, yaptığı açıklamada, çalışmalara 20 yükümlünün katıldığını söyledi. Ersoy şöyle devam etti,


“Ülkemiz 3 yıl önce 15 Temmuz’da önemli bir badire atlattı. Biz de bu günün üçüncü yıl sene-i devriyesinde şehitliklerimize bakım yapmak, temizliklerini gerçekleştirmek istedik. Hem şehitlerimize gönül borcumuzu ödemek hem de maneviyatı en üst düzeyde yaşamak istedik. Bugünkü bu çalışmaya 20 yükümlü katıldı.”



ETKİNLİK BİZİ MUTLU ETTİ


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise böyle bir etikliğin yapılmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti. Kumartaşlı, “Dün Çanakkale’de, Kocatepe’de, Dumlupınar’da bu bayrağın bu devletin üstünde dalgalanması için şehitlerimiz olduysa, son kırk yılda da ülkemizin bekası için terör örgütü ile mücadele etmekteyiz ve binlerce şehidimiz olmuştur. Üç yıl önce de 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü yaşadık. 15 Temmuz Milli Birlik ve Mücadele Günü hafta dolayısıyla da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde cezası infaz olan yükümlü ve hükümlülerin böyle bir etkinlik yapması bizi mutlu etti” dedi.


Öte yandan şehitlikte temizleme ve bakım işlemlerini tamamlayan hükümlü ve yükümlüler dua ettikten sonra şehitlikten ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12
  1. doğa

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