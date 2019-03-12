Afyonkarahisar'da "Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için içeride ve dışarıda, karada, denizde, havada ne yapmamız gerekiyorsa bunları sonuna kadar yapacağımızdan emin olun." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Valilik tarafından düzenlenen "Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması"na katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzafı, emeklileri, şehit yakınları ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirten Akar, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bizlerin vatan toprağı ile bağını sağlayan en önemli köklerdir." diye konuştu.

Onların hatıralarının yaşatılmasının, boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Akar, şehit ve gazilerin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve tarihteki yerini altın harflerle alacağını bildirdi.

Bakan Akar, şehitlerin sayesinde egemen, bağımsız, birlik ve beraberlik içinde yaşandığını dile getirerek, yapılan fedakarlıkların asla unutulmadığını ve unutulmayacağını vurguladı.

Kutsal vatan topraklarını korumayı, milletin haklarını savunmayı aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Akar, hassas bir dönemden geçildiğini, bölgede istikrarsızlıkların ve belirsizliklerin olduğunu belirtti.

Ülkenin çevresindeki olaylar kapsamında giderek artan terör tehdidine de dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Çevremizin güvenli olması bakımından elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bize ne düşerse, biz ne yapıyorsak onun en iyisini yapmak için gece gündüz demeden azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor dönemde adanmışlık ruhu içinde karada, denizde, havada kendine düşen ne görev varsa bütün bu görevlerini dün olduğu gibi bugün de büyük bir azimle, kararlılıkla gözünü budaktan esirgemeden 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışını dağda bayırda, gece gündüz, yurt içinde, yurt dışında sürdürmeye devam ediyor."

- "Hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir"

Terörle mücadelenin yeni safhasının 24 Temmuz 2015'te İkiyaka Dağları'ndaki operasyonlarla başladığını, teröristlerin "girilemez" dediği yerlere girildiğini anımsatan Akar, sonrasında çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli başarıların kazanıldığını dile getirdi.

Söz konusu operasyonlarda büyük hassasiyet gösterildiğini belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim masum sivillerle, hangi etnik köken, din, mezhepten olursa olsun hiç kimseyle problemimiz yok. Tarihimizde de yoktu bugün de günümüzde de yok. Bizim problemimiz, bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri, polisi ve jandarması ile sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bizim hedefimizde Kürt kardeşlerimiz asla olamaz. Yurt içinde ve yurt dışında bizim tek hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir. Kimdir bunlar? PKK/YPG'dir, DEAŞ'tır, FETÖ'dür. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir."

- "Başaramayacağımız vazife yok"

Mehmetçiğin azim ve kararlılığının yanı sıra milletin sevgisinin ve duasının kendileri için büyük bir güç olduğunu vurgulayan Akar, "İnşallah başaramayacağımız vazife yoktur." ifadesini kullandı.

Şehit ailelerinin ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunu, onlar için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını dile getiren Akar, "Devletimiz diğer devletlere, milletimiz diğer milletlere örnek düzeyde şehit ailelerine, şehitlerimize, gazilerimize, gazi ailelerine sahip çıkmıştır, çıkmaya devam edecektir." dedi.

Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri şehit ve gazilerimizin emaneti 780 bin kilometrekare vatan toprağını ve 462 bin kilometrelik mavi vatanı, hava sahalarımızı korumak ve kollamaya devam edecektir. Aynı zamanda 'Peygamber Ocağı' olarak da bilinen ordumuz, asil Türk milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle görevini 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ciddiyet ve samimiyetle yürütmektedir. Dolayısıyla TSK, Atatürk'ün her zaman dediği gibi 'aklın ve bilimin ışığında', anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için içeride ve dışarıda, karada, denizde, havada ne yapmamız gerekiyorsa bunları sonuna kadar yapacağımızdan emin olun."

Hiçbir şehidin, gazinin kanını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadıklarını belirten Akar, bundan sonra da aynısını yapacaklarını vurguladı.



Etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti'nin Afyonkarahisar milletvekilleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

