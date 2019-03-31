Afyonkarahisar’da oy kullanma işlemi başladı Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sabah saat 08.

Mahalli İdareler Genel seçimleri kapsamında vatandaşlar sabah saat 08.00 itibariyle Afyonkarahisar’da sandıklarının başına giderek oy kullanmaya başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giden vatandaşlar, kimlik bilgilerini yetkililere ibraz ederek, oy pusulalarını aldı. Destekledikleri belediyelerin ve muhtarların bulunduğu oy pusulalarına mühür basan seçmenler, şeffaf sandıklara atarak oy vererek işlemlerini tamamladı.

Oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek.

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