Afyonkarahisar'da otomobil takla attı:7 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil takla attı:7 yaralı09 Nisan 2019 Salı 17:31
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da takla atan otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Ali Genç (44) idaresindeki 03 RG 162 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 4. kilometresinde takla attı.
Kazada sürücü Ali Genç, araçta bulunan Fatma (44) ve Resul Can Genç (9) ile Şefika, (56), Sultan (22), Cahit Efe (6) ve Ebrar Kaynar (2) yaralandı.
Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
YORUM YAZ