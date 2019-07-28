Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar-Konya karayolunun 57. kilometresinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 57. kilometresi Eber köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan A. (41) idaresindeki 38 JE 622 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Derya A. (34) ve çocukları Yusuf Baha A. (3) ile Hatice Şüheda A.,(3) yaralandı. İhbar, üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Hatice Şüheda A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Anne Derya A. da hastanede yapılan bütün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.