Afyonkarahisar’da orman yangını Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen denenden dolayı ilçe merkezine yakın çıkan yangına Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Eber gölünden helikopterle su takviyesi yapılarak yangına söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

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