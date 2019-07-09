Afyonkarahisar'da orman yangını

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Gedil köyü İnyakası mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına, arazözlerle müdahale edildiği öğrenildi.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Esad Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirten Şimşek, "Şu anda yangın söndürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neden çıktığı konusunda bir çalışma yapmadık. Orta çapta bir yangın ve çok şükür rüzgar yok. Kısa bir süre sonra yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar ve Konya'daki itfaiye ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini aktaran Şimşek, Orman Genel Müdürlüğünden de 2 yangın söndürme helikopteri talep ettiklerini belirtti.