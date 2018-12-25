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Afyonkarahisar'da okullar yarın tatil

Kent merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildi

25 Aralık 2018 Salı 23:06
Afyonkarahisar'da okullar yarın tatil

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kent merkezi ve 13 ilçede, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 23:06
  1. kar yağışı
  2. tatil

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