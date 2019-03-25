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Afyonkarahisar’da Kütüphane Haftası kutlandı

55.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
Afyonkarahisar’da Kütüphane Haftası kutlandı

55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar’da bir program düzenlendi.


Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa Vali Mustafa Tutulmaz, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, Belediye başkan Yardımcısı Ziya Arı, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Abdullah Aytekin, il protokolü, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini içeren şiirler Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri tarafından okundu.


Toplumun ve Bireyin Kalkınması Okumakla Mümkündür


Programda söz alan ve kitap okumanın önemine değinen Vali Mustafa Tutulmaz; “Kütüphaneler haftası dolayısıyla beraberiz. Kütüphaneler Haftasında genelde kitaba olan değer, kitaba olan özlem, kitaba olan ihtiyaç dile getirilir. Biz toplumumuzun kalkınması, bireylerin tek tek kalkınabilmesi ve gelişebilmesi için okumanın dışında başka bir yol olmadığını tecrübeyle gördük. Sevgili gençler eğer kendinizi geliştirecekseniz, hayatta topluma, insanlığa ve öncelikle kendinize faydalı insanlar olacaksanız kitap okuyacaksınız. Kitap okumadan bilgi dağarcığınızı genişletebilmeniz, yorum gücünüzü artırabilmeniz, olaylara sağlıklı bir şekilde bakabilmeniz ve değerlendirebilmeniz mümkün değildir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kitap okumamız gerekiyor. Bu kitabın ne olduğunun da çok önemi yok. Ne okursanız okuyun zaman içerisinde zaten kendinize göre fikirleriniz oluşacaktır, yorum gücünüz artacaktır. Bu kitap saçmalamış, bu kitap çok doğru sözler söylüyor deme konumuna geleceksiniz. Ancak bunu çok okuyarak elde edebilirsiniz. Hayat bir mücadele ve bu mücadelenin içerisinde sınavlar var. Siz gençler için bu sınavları aşabilmenin yolu da öncelikle iyi kavrayabilen, anlayabilen, analiz eden kişiler olmakla mümkündür. Bunun da tek yolu var, bu da kitaplardan geçiyor, kitap okumaktan geçiyor” dedi.


Kütüphaneler İstediğimiz Ölçüde Ziyaretçi Almıyor


Kütüphanelerin yeterince ziyaret edilmediğine dikkat çeken ve gençlere bu yönde tavsiyelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz: “Şimdi kütüphaneler var, ancak bu kütüphaneler her ne kadar son yıllarda artmış olsa da istenildiği ölçüde ziyaret edilmiyor. Son dönemlerde Millet Kıraathanesi kavramı ile beraber, 24 saat açık olması biraz daha ziyaretçi sayısını artırdı. Ancak bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı sınavlara hazırlanan kişiler. Biz buralara daha fazla gelinmesini istiyoruz, ama esas buraya kitap almak için gelmelisiniz. Burada kitap okumak için gelmelisiniz. Bunu ön planda tutarsanız öncelikle kendinizi, daha sonra da bu milleti kurtarır, bu millete daha fazla hizmet etmiş olursunuz” diye konuştu. Konuşmasının akabinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler veren Vali Mustafa Tutulmaz, kendisinin ve ülkesinin gelişimi için kitap okuyan öğrencileri teker teker tebrik etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
  1. kitap
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