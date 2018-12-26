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Afyonkarahisar'da kar yağışı

Kentte gece boyu devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:51
Afyonkarahisar'da kar yağışı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, şehir içinde yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması, ana yollarda trafik akışını rahatlatırken, ara sokaklarda araçlar hareket etmekte zorlandı.

Kentin simgesi olan Afyon Kalesi de beyaza büründü.

Afyonkarahisar'ı Ankara, Antalya, İzmir, Kütahya ve Konya'ya bağlayan kara yollarında da ekipler tarafından gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Az sayıdaki kapalı köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:51
  1. Afyonkarahisar
  2. Belediye
  3. kar yağışı
  4. karayolu
  5. temizlik

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