Afyonkarahisar’da kar yağışı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya - Afyonkarahisar kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya-Afyonkarahisar kara yolunda kar lastiği olmayan ve zincir takmayan araç geçişlerine izin vermiyor.

Kara yolları ekipleri de Başağaç rampası ile Damlalı boğazında ulaşıma zaman zaman kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya’dan, Afyonkarahisar'a portakal taşıyan Vahit Taban, yoğun kar yağışı nedeniyle yoluna devam edemediğini belirterek "Yollarımız çok geniş bir problem yok. Kar nedeniyle yolda kaldık. Çalışmalar hızla ilerliyor. 1-2 saattir yoldayız. Dinar kavşağından, Afyonkarahisar’a kadar olan bölümde kar var. Yollar kapalı, zincir takıyoruz." diye konuştu.