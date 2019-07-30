0553 313 94 23

Afyonkarahisar’da kaçak avcılara cezai işlem uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:09
Afyonkarahisar’da kaçak avcılara cezai işlem uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından kaçak avcılara cezai işlem uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolvadin Şefliğinin av koruma ekipleri tarafından, Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyü civarında ava kapalı dönemde avcılık yapan kaçak avcılara yasal işlem yapıldı. Kaçak avcılık ile mücadelede başarılı çalışmalar gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünün avcılık noktalarında denetim çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki gururumuz, 7 ayda 41 bin 800 kez gündem oldu
    1. En çok ABD’de konuşuldu! Göklerdeki..
    2. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. Konya'da silah fabrikasında yangın
    5. Keçiören’de daha iyi hizmet için araç..
    6. (Özel) Kağıthane’de bir ton 200..
    7. Burdur’da ormanlık alandaki kenevir..
    8. Katı yakıt istatistikleri
    9. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
    10. MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinden..
    11. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Talep..
    12. Kent Konseyi Başkanı Yasan’a hayırlı..
    13. Afyonkarahisar’da kaçak avcılara cezai..
    14. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz..
    15. Dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı
    16. Hong Kong’da trafik kazası: 77 yaralı
    17. Mehmet Yavuz hastanede dua bekliyor!
    18. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    19. Katı yakıtlar istatistikleri açıklandı
    20. Adalet Bakanlığı CTE son dakika idare..
    21. Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk..
    22. Ekonomik güven endeksi 80,7 oldu
    23. Ölümcül Batı Nil Virüsünün..
    24. Ekonomik güven endeksi azaldı
    25. Antep fıstığı için gece gündüz silahlı..
    26. 1930’dan bugüne gelen futbol kardeşliği
    27. Siirt’te 10 yıl hapis cezası bulunan 5..
    28. 2 bin 300 yıllık antik kent Dara’da..
    29. Hong Kong’da protestocular tren..
    30. Saldırı için sızmaya çalışan..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması