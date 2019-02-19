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Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

19 Şubat 2019 Salı 08:37
Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Merkez ilçelerinin sınırları içindeki 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Alanları 236,94 hektar ila 4 bin 802,46 hektar arasında, muhammen bedelleri de 41 bin 925 lira ila 134 bin 400 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 6 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:37
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