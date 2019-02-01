Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı
Evciler ilçesinde, yolcu treninin hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı01 Şubat 2019 Cuma 11:26
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, yolcu treninin, hemzemin geçitten kontrolsüz geçiş yapan otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli-Eskişehir seferini yapan yolcu treni, ilçedeki hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken geçmeye çalışan İbrahim Dolu (46) yönetimindeki 03 NA 642 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, bir süre sürüklendikten sonra devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Dolu ile araçta bulunan Azerbaycan uyruklu Nigana Aliyeva (56) yaralandı.
Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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