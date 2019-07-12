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Afyonkarahisar’da helikopterli destekli trafik denetimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerden helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:25
Afyonkarahisar’da helikopterli destekli trafik denetimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerden helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.


Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez’e teşekkür etti. Zeybek, konuşmasının devamında ise şunları söyledi: “Bugün Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen havadan denetimlere katıldık. Afyonkarahisar’ı yukarıdan görme fırsatımız oldu. Gerçekten yukarıdan bakıldığında cadde ve sokaklarımızın güzel ve düzenli olduğunu belirledik. Kötü olan yerler de var. Oraların da notu aldık. Bize Afyonkarahisar’ı yukarıdan görme imkanı sağlayan Jandarma Komutanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” Yapılan denetime Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nurullah Pervaneli’de katıldı. Zeybek ve beraberindeki heyet daha sonra Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nı ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:25
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