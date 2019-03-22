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Afyonkarahisar’da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesindeAfyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli uygulama yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 16:00
Afyonkarahisar’da helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı’nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesindeAfyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli uygulama yapıldı. Havadan denetim yapılırken yerden de jandarma trafik ekipleri durdurdukları araçlarda kontrol yaptı.


Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunun 24. kilometresinde bulunan Yarımca kavşağında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Asayiş ve trafik ekipleri bağlı tarafından durdurulan araçlar trafik yönünden denetlendi. Diğer taraftan da arama köpekleri tarafından da araçlar didik didik arandı. İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Afyonkarahisar Jandarma Asayiş Şube Müdürü Adnan Çelebi, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ile Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzerinde helikopter ile güzergahları kontrol etti. Trafik ihlali yapan araçlara ve eksik belgesi bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı. Afyonkarahisar’ın trafik açısından en yoğun olan çevre yolu ve ana hatlar üzerinde de uçuş yapan yetkililer, uçuşlarını Hava Meydan Komutanlığında sonlandırdı.


İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak yaptığı faaliyetler olduğunu söyledi. Trafik denetimlerini havadan da destekleyerek, vatandaşlarda bir farkındalık oluşturmak için yapıldığını belirten Çömez, şunları kaydetti:


“Bu trafik denetimlerimizi havadan helikopter ile karadan jandarma ekipleri ve dron kontrollü olarak yapmaya devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın özellikle trafikte can güvenliğini en üst seviyede sağlamak. Yaralanma ve ölümlü olayları en aza indirmek için çalışıyoruz. Trafik denetimlerini hem karadan hem de havların el verdiği sürece havadan destekleyerek sürdüreceğiz.”


Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ise, Afyonkarahisar’ın trafik açısından kavşak bir nokta olduğunu ve günde 45 bine yakın aracın geçtiği bir il olduğunu söyledi. Bu tür uygulamaları iki kurum ortak bir şekilde devam ettireceklerini ifade eden Yıldız, asayiş ve trafik açısından vatandaşların güvenliğini en üst seviyede tutmak için 24 saat çalıştıklarını vurguladı. Gürsel şöyle devam etti:


"Biz b tür faaliyetleri vatandaşlarımızın gerekli maddi gerekte yaralamalı kazaları en aza indirgemek için birlikte devamlı bu uyğulamaları yapacağız. Jandarma komutanlığımızın öncülüğünde yapılan bu tür faaliyetler tamamen vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına. Bunu sadece trafik uygulması için değil tüm genel asaiş olaylarıyla ilgili de bir faaliyet olarak yaptık."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:00
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