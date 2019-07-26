Afyonkarahisar’da “Habersiz Deprem Tatbikatı” yapıldı

Afyonkarahisar’da tüm kamu kurum kuruluşlarının ve hizmet guruplarının yer aldığı “Habersiz Deprem Tatbikatı” yapıldı.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nün Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi TAMP Salonu’nda gerçekleşen tatbikata Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Daire Başkanları Yusuf Aysu ve Abdulkadir Tezcan da katıldı.

Yetenekler Test Edildi

Şehirlerin afet ve acil durumlara hazırlık kapasitelerini ölçüldüğü habersiz tatbikatta, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan, Yerel Düzey Afet Müdahale Planı ve Operasyon Planlarından sorumlu hizmet gruplarının afet ve acil durumlarda görev ve sorumlulukları, Afet Yönetim Merkezi’ ne intikalleri, operasyon yetenekleri test edildi.

Gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği Erenler merkezli bir deprem olduğu varsayılarak bu tür bir depremde neler yapılabilir, nasıl önlemler alınabilir gibi konular masaya yatırıldı. Tatbikatta, Afyonkarahisar’ın olası bir deprem sonrasında hazır olup olmadığı da denetlenmiş oldu.

Tatbikatta ayrıca enkaz kaldırma, yardım malzemelerinin dağıtımı ve tanzimi, içme suyunun kullanımı ve kontrolü gibi afetin hemen ardından değerlendirilmesi gereken konular değerlendirildi. Tatbikat sonrasında yapılan değerlendirme toplantısında tatbikat sonuç raporu hazırlanarak afet ve acil durumlara hazırlık ve müdahalede daha ileri bir noktaya ulaşılması için görüş alış verişinde bulunuldu.