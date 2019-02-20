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Afyonkarahisar’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Dinar ilçesinde 5.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:35
Afyonkarahisar’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Dinar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde yaşanacak bir depremin senaryolaştırıldığı deprem tatbikatı, 106 personel katılımıyla gerçekleştirildi.


AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Kurulu toplantısı, kurumun toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ve ilgililer de katıldı. Toplantı sonrası 106 personel katılımı ve 25 aracın desteğiyle gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatında, 5.4 büyüklüğünde bir depremde yapılması gerekenler canlandırıldı. AFAD İl Müdürü Mehmet Bulda’ın anonsuyla başlayan tatbikat bir enkaz üzerinde gerçekleştirildi. Deprem sonrası AFAD ekipleri ile diğer yerel yardım ekipleri koordinasyon merkezinden gerekli yerlere yönlendirildi. Depremin yaşandığı bölgeye ilk önce gelen doğalgaz ekipleri bölgenin doğalgazını ve elektriğini kesti. Yine bölgeye gelen itfaiye çıkabilecek yangına karşı teyakkuzda olurken UMKE ekipleri de yüksek bina üzerinde mahsur kalmış vatandaşı teleferik yöntemiyle aşağı indirdi.



Arama köpekleri kazazedeleri buldu


Tatbikatta AFAD ekipleri betonları kırarak göçük atında kalmış kazazedeleri kurtarırken köpekli arama timleri de bölgede aramalarını sürdürdü. AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki gerçeğini aratmayan tatbikata AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Servis Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Arama Kurtarma Ekibi ve Kızılay katıldı.



"Yetenekleri artırmaya yönelik bir çalışma"


Tatbikatla ilgili bilgiler veren AFAD Müdürü Mehmet Buldan, tatbikatta 120 personel görev aldığını söyledi. Buldan, "Afyonkarahisar Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) görevli 26 adet yerel düzey operasyon planını hazırlayan kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber bugün masa başında Dinar bölgesinde meydana gelebilecek 5.4 büyüklüğündeki deprem senaryosu üzerine operasyon planlarımızı gözden geçirdik. Eksikliklerimizi kapasitemizi imkanlarımızı ve oraya intikal sürelerimizi ölçtük. AYDES sistemimizin uygulanabilirliğini test ettik. İlk müdahale eden ekiplerimizi o bölgeye intikal sürelerini ve intikalden sonra oradaki yapmış oldukları çalışmalara uygulamalı olarak yaptık. Bu tatbikatımıza Dinar Kaymakamımız katılarak yine o bölgedeki imkan ve kapasitelerle ilgili kendileri de oranın depremselliği hakkında da bilgilendirmesini yaptık. Şu anda tatbikat alanımızda ve tatbikatın masa başıyla ilgili çalışmalarında 106 personel ve 25 araçla bu çalışmayı sergiliyoruz. Buradaki amaç Allah korusun gerçek bir afete müdahale ve görevli olan kamu kurum ve kuruluşların bu plan çerçevesinde bu görevlerini nasıl yapacaklarını bu şekilde yeteneklerini görmek ve artırmaya yönelik çalışmadır" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:35
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