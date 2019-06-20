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Afyonkarahisar'da evinin banyosunda öldürülmüş halde bulundu

Gözaltına alınan Irak uyruklu cinayet zanlısı tutuklandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 16:11
Afyonkarahisar'da evinin banyosunda öldürülmüş halde bulundu

Karaman Mahallesi'nde yaşayan Kadir Yılmaz, arkadaşları tarafından evinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma sonucunda olayın şüphelisinin Irak uyruklu Hüsam Zafeen Sahaq Kaberjean olduğunu tespit etti. Ekipler, zanlının evden ayrılırken, Yılmaz'a ait bilgisayar ve 2 cep telefonunu da aldığını belirtti.

İstanbul'a gitmekte olduğu saptanan cinayet şüphelisi, yapılan takip neticesinde Sakarya'da yakalanarak kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:11
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