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Afyonkarahisar’da el sanatları sergisi açıldı

Afyonkarahisar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin el emekleriyle hazırladıkları ürünler beğeniye sunuldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:59
Afyonkarahisar’da el sanatları sergisi açıldı

Afyonkarahisar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin el emekleriyle hazırladıkları ürünler beğeniye sunuldu.


Atatürk Kültür Merkez Salonu’nda açılan sergiye, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okul Müdürü Murat Diktaş, öğretmenler ile kursiyerler katıldı. Sergiyi gezen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve beraberindeki protokol üyeleri kursiyerlerden beğeniye sunulan ürünler hakkında bilgiler aldı. Binlerce el emeği göz nuru ürünlerin beğeniye sunulduğu sergi 2 gün açık kalacak.


İNŞALLAH HELAL KAZANÇ ELDE EDERLER


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, açılan sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Zeybek şöyle devam etti;


“Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile gerçekleştirilen elişi sergimizi hazırlayanlara emeği geçenlere hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu kurstan faydalanan kardeşlerimiz yapacakları bu elişleriyle kendi evlerine helal kazanç elde ederler. Ben kendilerini tebrik ediyorum inşallah hayırlı uğurlu olur.”


Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Melek Kalycıoğlu ise, ekim ayı itibariyle kuru kabak kursu açtıklarını söyledi. Kursiyerlerin eğitimleri ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Kalaycıoğlu, “Bu yıl Ekim ayından itibaren kuru kabak kursu açtık. Ekim ayından değişik inceltme, delme ve kesme gibi değişik dekoratif kabaklarımızı yaptık. Bazılarını lambader şeklinde kullandık bazılarını da dekor amaçlı kullandık. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:59
  1. sergi
  2. sanat
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