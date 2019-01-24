Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu
Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen kişinin cesedine, ev sahibinin polise haber vermesiyle ulaşıldı24 Ocak 2019 Perşembe 23:58
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 63 yaşındaki Sıddık Küçükönder'den uzun süre haber alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi.
Küçükönder’in kapısını çalan polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.
Ekipler, evin salonundaki yatağında Küçükönder'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Yaklaşık 3 ay önce öldüğü tahmin edilen Küçükönder'in çürümüş cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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