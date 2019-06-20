Afyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastı

Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu şiddetli yağış Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde başladı. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Afyonkarahisar’ın çeşitli mahallelerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Caddelerde yarım metreyi bulan su birikintileri nedeniyle de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan yağışın başladığı andan itibaren seferber olan Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri gece geç saatlere kadar su basan evlerde biriken suları tahliye etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’de su basan evleri ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerinde bulundu hem de ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.