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Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

12 Temmuz 2019 Cuma 12:54
Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Yeşilyurt idaresindeki 03 LS 256 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Dempaş Kavşağı'nda Adil Torun yönetimindeki 03 UU 213 plakalı ambulansla çarpıştı.

Sürücüler ile ambulanstaki sağlık görevlileri Muhammet Göktaş ve Serap Bozok yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:54
  1. Ambulans
  2. trafik kazası

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