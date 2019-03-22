Afyonkarahisar’da 97 kilo esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 97 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. 4 şahısın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.