Afyonkarahisar’da 3,5 büyüklüğünde deprem Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah saat 08.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde sabah saat 08.47’de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınlarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yakın civarlarda da hissedildi. Vatandaşlarda paniğe sebep olan depremde hiçbir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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