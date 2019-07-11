0553 313 94 23

Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda düzenlenen “15 Temmuz Direniş Ruhu ve Sosyolojisi” konulu konferans düzenlendi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:07
Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda düzenlenen “15 Temmuz Direniş Ruhu ve Sosyolojisi” konulu konferans düzenlendi.


Konferansa AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Baro Başkanı Turgay Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayip Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker, Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ve çok sayıda izleyici katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz’u anlatan video gösterimi yapıldı.


Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş konferans verdi. Rektör Karakaş, konuşmasında darbeler tarihi, darbe gecesi ortaya çıkan sosyolojik olgular, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanalar ve darbenin sonuçlarını içeren bilgiler verdi.


Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri konferansın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi AFSÜ Tıp Fakültesi Fuayesinde yer alan “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.


“15 Temmuz ruhunu yaşatmak istiyoruz”


Burada konuşan Vali Mustafa Tutulmaz: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilimizde de çeşitli etkinlikler düzenleyerek 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın sunumuyla darbe teşebbüsünün sosyolojik yönünü öğrendik. Yeni üniversitemiz AFSÜ’DE de fotoğraf sergisi ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünü unutmamaya, unutturmamaya, halkımızın dimağında yer ettirmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz’a kadar çeşitli etkinlikler devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım halkımız, ülkemiz bir daha böyle bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaz” dedi.


Vali Tutulmaz’ın konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz Rektör Prof. Dr. Karakaş ve Rektör Prof. Dr. Okumuş’a teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:07
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dökülen saçları gürleştiren 3 çay ağacı yağlı maske
    1. Dökülen saçları gürleştiren 3 çay..
    2. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    3. Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift..
    4. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    5. Kars'ta kaçak kazı operasyonu
    6. Ali Babacan'ın kuracağı partinin isim..
    7. Borsada işlem hacmi sıralaması
    8. Haliç’te denize atlayan genç kızı..
    9. Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne..
    10. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    11. Borsada endekslerin değişimi
    12. 76 yaşındaki kadın plajda boğuldu
    13. BP’nin petrol tankeri Hürmüz’de..
    14. Yeğeni tarafından darbedildiği ileri..
    15. Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    16. Vali Yazıcı: "Balıkesir, 15 Temmuz’da..
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. İkinci 500’de 4 BTB üyesi var
    19. Borsada günlük işlemler (1)
    20. Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki..
    21. Başkan Alan, Demokrasi ve Milli..
    22. Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı..
    23. Başkan Ali Kılıç muhtarlarla buluştu
    24. Masa Tenisi: 62. Avrupa Gençler..
    25. Suriye’nin Haseke kentinde patlama
    26. Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı..
    27. Baklavacı magandalara bir şok daha!..
    28. AK Parti Çanakkale Kadın Kollarından..
    29. Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te
    30. Kas hastalıkları ile ilgili STK’lar..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap