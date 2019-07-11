Afyonkarahisar’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda düzenlenen “15 Temmuz Direniş Ruhu ve Sosyolojisi” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Baro Başkanı Turgay Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, AKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şuayip Özdemir, Prof. Dr. Murat Peker, Prof. Dr. Yılmaz Yalçın ve çok sayıda izleyici katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda 15 Temmuz’u anlatan video gösterimi yapıldı.

Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş konferans verdi. Rektör Karakaş, konuşmasında darbeler tarihi, darbe gecesi ortaya çıkan sosyolojik olgular, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşanalar ve darbenin sonuçlarını içeren bilgiler verdi.

Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri konferansın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi AFSÜ Tıp Fakültesi Fuayesinde yer alan “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi” adlı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

“15 Temmuz ruhunu yaşatmak istiyoruz”

Burada konuşan Vali Mustafa Tutulmaz: “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilimizde de çeşitli etkinlikler düzenleyerek 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakaş’ın sunumuyla darbe teşebbüsünün sosyolojik yönünü öğrendik. Yeni üniversitemiz AFSÜ’DE de fotoğraf sergisi ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünü unutmamaya, unutturmamaya, halkımızın dimağında yer ettirmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz’a kadar çeşitli etkinlikler devam edecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım halkımız, ülkemiz bir daha böyle bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaz” dedi.

Vali Tutulmaz’ın konuşmasının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Vali Mustafa Tutulmaz Rektör Prof. Dr. Karakaş ve Rektör Prof. Dr. Okumuş’a teşekkür etti.