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Afyonkarahisar’da 118 bekçimesaiye başlamanın sevincini yaşadı

Afyonkarahisar’da şehir güvenliğinde görev alacak 150 çarşı ve mahalle bekçisinden 118’i düzenlenen törenle görevlerine başladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:40
Afyonkarahisar’da 118 bekçimesaiye başlamanın sevincini yaşadı

Afyonkarahisar’da şehir güvenliğinde görev alacak 150 çarşı ve mahalle bekçisinden 118’i düzenlenen törenle görevlerine başladı.

 

İçişleri Bakanlığı önleyici emniyet hizmeti kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden göreve başlatılması konusunda vatandaşlardan gelen isteğe kayıtsız kalmayarak bekçi alımı başlatmıştı. 2017 yılından bugüne kadar yapılan bekçi alımları ile illerde çarşı ve mahallerde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumada artık bekçiler de görev yapıyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar’da görev alacak 150 bekçiden 118’i eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Kalan 32 çarşı ve mahalle bekçisi yasal işlemleri tamamlandıktan sonra görevlerine başlayacak. İl ve ilçelerde görev yapacak 118 çarşı ve mahalle bekçisi için Polisevinde tören düzenlendi. Törene Vali Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, emniyet mensupları ve bekçiler katıldı.



"Verilen vergilerle kamunun ihtiyacı gideriliyor"

 

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, “Biz kamu görevlileri olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli kişileriz. Bunun karşılığında da devlet bize belirli bir ücret veriyor. Devlete bu kaynağı da vatandaşlarımız veriyor. Verilen vergilerle kamunun ihtiyacı gideriliyor. Bu açıdan biz vatandaşlara hizmet etmekle yükümlüyüz. Vatandaş bizden güvenliğinin sağlanmasını bekliyor. Bu güvenliği sağlarken de ilkelerimizin olması gerekir. Nasıl olsa devlet memuru oldum. Bundan sonra iş yapsam da olur, yapmasam da olur dediğiniz zaman kazancınızın karşılığını vermemiş olursunuz. Vatandaşlara karşı sorumluluğunuzu yerine getirmemiş olursunuz. Onun için iş ahlakınızı en üst düzeyde tutmanız gerekmektedir. İşe giderken başlayan iş ahlakı iş bitinceye kadar devam etmelidir. Kamu binaları, araçları, görev süresi en iyi şekilde kullanılmalı. İşinizi sevin. Ben 31 senedir işimi çok severek yaptığım için bugüne dek ne midem, ne de başım ağrıdı. Yorgunluk hissim de olmamıştır. İşinizi sevmediğinizde birçok sıkıntı beraberinde gelir. İşinizi sevmediğinizde bu hayat geçmez. İşinizin gereğini yapacak bilgi, birikim ve donanıma sahip olmanız gerekmektedir. İşini iyi yapan insanın hayatta her zaman yolu açıktır” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşla ilişkilerinize mesafe koyun”

 

Bekçilere görevleri süresince dikkat etmeleri gereken hususlar noktasında da uyarılarda bulunana Vali Mustafa Tutulmaz, "Biz vatandaş için varız. Vatandaşı en üst düzeyde tutacağız. Yetkinizi kişisel amaçla kullanmayın. Özellikle de düğün ve eğlencelerde silah atmaya yeltenmeyin. Şimdiden uyarıyorum. Bu en ağır ceza ile cezalandırılır. Kamu ve güvenliğin en uç noktasında görevlisiniz. Siz sokaklarda gezeceksiniz. Kişisel menfaatlere asla girmeyin. Vatandaşla ilişkilerinize mesafe koyun. İş ilişkinizin mesafesi olmalıdır. Belli saatlerde kapatılması gereken iş yerleri var. Bu mekanların sahipleriyle samimi olursanız işinizi yapamazsınız ve kaybeden siz olursunuz. Soruşturma, yer değişikliği ve görevinizi kaybetme ile karşılaşırsınız. İlk günden her şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Para ilişkileri de kesinlikle olmasın. Güvenlik görevlisinin para ilişkisi olmaz. Sizler devlet yetkisini kullanacaksınız. Bu sebeple daha dikkatli olun” diye konuştu.



"Çok önemli bir göreve başladığınızın bilincinde olun"

 

Bekçilere "İşinizin kıymetini bilin" diyen Vali Mustafa Tutulmaz, ”Gayrimeşru ilişkilere de meyletmeyin. Kamu görevlisinin böyle bir ilişkisi olmamalı. Devletin saygınlığı düşer. Bu konuda itibarı sarsmaya hakkımız yok. Halkla ilişkileriniz olması gerektiği gibi olsun. Zaman kavramı da önemli. Zamanınızı iyi yönetin. İşten kaytarma, yer değiştirme gibi suçlara yönelmeyin. Hiçbir suç yoktur ki delilini bırakmasın. Bu konuda dikkat edin. Yapacağınız her yanlış davranış mutlaka ortaya çıkacaktır. Sahip olduğunuz işin kıymetini iyi bilin. Çok önemli bir göreve başladığınızı bilin ve bu bilinçle hareket edin. Allah yardımcınız olsun. Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

 

Vali Tutulmaz’ın konuşmasının ardından günün ansına çekilen hatıra fotoğrafıyla tören sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:40
  1. Afyon
  2. fotoğraf

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