0553 313 94 23

Afyonkarahisar’da 100 çocuk bisiklet sahibi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışlanan 100 bisiklet ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:24
Afyonkarahisar’da 100 çocuk bisiklet sahibi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne bağışlanan 100 bisiklet ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtıldı.


Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çocuklara bisiklet dağıttı. Bisiklet dağıtımına Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldı. Afyonkarahisar Yarım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk bisiklet dağıtımıyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.


Öztürk, “Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum derneğimizi bir ay önce ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında ihtiyacı olan ailelere verilmek üzere 100 adet bisiklet sözü vermişti ve bunu Afyonkarahisar Belediyesi ile iş birliği yaparak alabileceğimizi öğrendik. Bu konuda Başkanım üstüne düşen görevi yaptı. Bakanlıktan gelen para ile belediyemizin marifetiyle bisikletlerimizi aldık ve şimdi de çocuklarımıza dağıtıyoruz. Buradan bakanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da katıldığı bisiklet dağıtımında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkürlerini iletti. Çoban, ”Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Afyonkarahisar’ı ziyaretinde program da gözükmemesine rağmen derneğimizin ısrarlı daveti üzerine buraya uğradı. Burada dernek başkanımızdan ve dernek müdürümüzden aldığı bilgilerden çok etkilendiğini, bu güzel faaliyetleri görmekten mutlu olduğunu belirtti ve çocuklarımıza 100 tane bisikleti derneğimiz aracılığı ile dağıtacağını söyledi. Yasal olarak derneğe para verilemediğinden belediyemize bu konuda talimat verdi ve dernekle işbirliği içerisinde dağıtılmasını söyledi. Ankara’ya gider gitmez bisiklet parasını gönderdi ve belediyemizin satın alma birimi de bisikletleri satın alarak Yarım Elma Derneğimize teslim etti. Bu titiz çalışmaları için müdürümüz Seydi beye ve başkanımız Erol beye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Daha sonra çocuklarda ilk kez bisiklet sahibi olduklarını belirterek çok mutlu olduklarını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı binayı idare edemiyor"
    1. Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu 10 katlı..
    2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    3. MSB'den şehit asker için başsağlığı..
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. "Bu memleketin herkesi kucaklamaya..
    6. Bu hafta en çok altın kazandırdı
    7. Çukurova Basketbol'un rakibi Famila..
    8. 51 yıllık muhtar yeniden aday oldu!
    9. HSK, kararname prensiplerini açıkladı
    10. Piyasalarda gün sonu
    11. "ABD'nin Venezuela'daki..
    12. Erzurum Ticaret Borsası
    13. CHP Akçadağ İlçe Başkanı istifasını..
    14. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    15. Buzağı destek ödemeleri başlıyor
    16. Borsa günü yükselişle tamamladı
    17. Pakistanlı heyetin Bilecik ziyareti
    18. Başkan Adayı Şekerdağ, Milletvekili..
    19. Polatlı'daki patlama
    20. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    21. Yüksekova’da sokak hayvanları için..
    22. Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler..
    23. Yünkül’den döner sermaye açıklaması
    24. Protez göz nedir? Protez göz nasıl..
    25. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar
    26. Araştırmacı-Yazar Can Acun..
    27. Yargıtay Başkanı Cirit,..
    28. Özbelsan’ın yeni tesisleri hizmete..
    29. Elektronik eşya ve motosiklet..
    30. Çin ve Suudi Arabistan'dan "Kuşak ve..
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?