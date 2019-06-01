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Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz trafik denetimlerine katıldı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz trafik denetimlerine katıldı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi alınan trafik tedbirleri ile ilgili yapılan denetimlere katıldı.


Yol kontrol ve trafik denetimi yapan güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlere katılan Vali Tutulmaz, kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek çeşitli uyarılarda bulundu. Trafik denetimlerine Vali Tutulmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez de katıldı. Afyonkarahisar Merkeze Susuz Beldesi girişinde bulunan denetim noktasına gelen Tutulmaz, ekiplerin çalışmalarını yerinde bizzat inceledi. Drone ile yapılan denetim kapsamında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Tutulmaz, sürücüleri bayram tatilinde güvenle seyahat edebilmeleri için bilgilendirdi. Tutulmaz, ‘Öncelik Yayanın’ projesiyle de ilgili bilgiler vererek, vererek araç içinde bulunan ailelerin çocuklarına hediye verdi.


Şuana kadar 50 bin araç geçiş yaptı


Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, “Bayram trafiğinin yoğunluğunu dünden itibaren yaşamaya başladık. Bu yoğunlukta vatandaşlarımız bayramlarını 9 gün boyunca sağlıklı, huzurlu bir şekilde seyahat ederek yaşamaları için bir sürü tedbir aldık. Bu tedbirlerin bir kısmını sizlerle beraber yerinde takip ediyoruz. Öncelikle 165 tim, yollarda. Her 8 kilometreye bir trafik timi gelecek şekilde yolları şuanda kontrol ediyoruz. O yüzden de şükür bugün 50 bin araç şuana kadar geçmiş olmasına rağmen 2 küçük yaralamalı kaza oldu. Bu büyük bir mutluluk keşke onlarda olmasaydı. Fakat 50 bin aracın geçtiği yerde 2 kaza kabul edilebilir ölçülerdedir. Bunun yanında 13 radar aracımız, 27 dronle yine takip yapıyoruz. Yarın bir 1 helikopter gelecek. Helikopter yine yolda takipte bulunacak. 562 jandarma ve polis bu yol güvenliğinde görevli olacak.”


Öncelik yayanın


2019 yılında başlatılan ‘Öncelik Yayanın’ projesiyle ilgili de konuşan Tutulmaz şöyle devam etti; “Öncelik Yayanın” projesi öncelik yayanın ismiyle bir kampanyayla bütün herkese yaya öncelikli bir ulaşımı hedefleyen bir projeyi faaliyete geçirdik. Burada vatandaşların algısını oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak yaptığımız denetimlerde gördüğümüz çoğu vatandaşlarımız öncelik yayanın hangi durumlarda olduğunu çok fazla bilmiyorlar. Eğitimlerle bunları daha fazla bilinir hale getireceğiz. Yayanın öncelikli olduğu yerler trafik polisinin ve ışık sisteminin olmadığı yerlerdir. Tabi, yaya çizgisinin de olması gerekir. Yaya çizgilerinin olduğu ancak trafik polisi olmadığı ve ışık sisteminin olmadığı yerlerde öncelik yayanındır.”

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:10
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