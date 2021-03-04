Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Afyon'a vali olarak Gökmen Çiçek atandı. Peki Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek kimdir, nerelidir? İşte Vali Gökmen Çiçek'in hayatı-biyografisi-özgeçmişi...

Vali Gökmen Çiçek kimdir?

Gökmen Çicek, 1978 Gebze’de dünyaya geldi. ilk, orta ve lise eğitimini Gebze’de tamamlayan Gökmen Çiçek 1997 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Çicek; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan Çicek, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu’da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen Çicek; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 Tarih ve 2018/260 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Personel Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Afyon Valisi olarak atanmıştır. Evli ve 2 Çocuk babası olan Çicek, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ne olmuştu

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darp etmişti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, darp edilen çiğ köfteci çalışanı genç ile buluştu. Vali, ziyarete dair fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.