Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu şehitleri andı

Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu öğrencileri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında düzenledikleri etkinlikle şehitleri andı. Duygu dolu anların yaşandığı anma etkiliğinde şehit ailelerine de dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi.

Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulu öğrencileri Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Değerler Hareketi’ projesi kapsamında bir etkilik düzenledi. ‘Her Şehit Bir Fidanda Yaşıyor’ sloganıyla hazırlanan anma etkiliğine; İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, TEMA Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilcisi Önder Çelik, okul müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Sunuculuğunu Müdür Yardımcısı Semra Karakaya’nın yaptığı programda öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı. Etkilikte TEMA Vakfı’nın destekleriyle şehitler için dikilen 475 fidanın sertifikası şehit ailelerine protokol tarafından teslim edildi.

30 Kurşun şiiri herkesi duygulandırdı

Okul bahçesinde düzenlenen etkilik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Çocukların okuduğu şiirler ve bir grup öğrencinin yaptığı drama, programı seyretmeye gelen davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Okul öğretmenlerinden Melek Çolak’ın okuduğu ‘30 Kurşun’ şiirini dinleyen katılımcılar göz yaşlarına hakim olamadı. Anma etkiliğinde bir konuşma yapan Okul Müdürü Necibe Uluay, etkiliğe katılan herkese teşekkür etti. Şehitler için bağışçılarının destekleriyle 475 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Müdür Uluay; “Şehitlerimiz binlerce yıldan beri Türk’ün milli varlığını sürdürmek için vatan, millet, istiklal, hürriyet ve insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. Onlar Türklüğün üstün haysiyet itibarını şerefle temsil ederken destanlaştılar, aynı zamanda anıtlaştılar. Yakılan türkülerimiz ile bestelenen şarkılarda yakılan ezgi ve ozanların dilinde ağıt oldular. Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bu anlamlı günde onların yine bu vatan topraklarında yaşadıklarını simgeleyen bir fidanla can bulmalarını istedik. Her şehit bir fidanda yaşıyor deyip yola çıktık. Öncelikle çocuklarımızı şehitlere saygı konusunda bilinçlendirdik. Aşıladığımız doğa sevgisiyle şehitlere saygı duyma hedefimizi birleştirince ortaya maneviyatı yüksek bir çalışma çıktı. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada 475 fidanı sevgiyle sevgili bağışçılarımızın sayesinde dikimini gerçekleştirdik. Bu fidanlar büyüdükçe çocuklarımızın şehitlere olan saygı ve sevgisi büyüyecek diye düşünüyoruz” dedi.

"Vatan için canımızı vermeye hazırız"

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da, şehitleri her zaman gönüllerde yaşatmak gerektiğini söyledi. Yalçın "Bu vatan yıllardır şehit kanlarıyla sulanmış ve bu günlere gelmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emanete dün olduğu gibi bugünde sahip çıkıyoruz bundan sonrada sahip çıkacağız. Tabi, bu vatanın şehidi eksik olmuyor. Bu vatan topraklarını korumak için her an canımızı vermeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Böyle bir dönemde 18 Mart’ın yıl dönümü dolayısıyla TOKİ Fatma Aliye Hanım Anaokulumuzun düzenlemiş olduğu bu programı gerçekten milli birlik ve beraberliği de yansıtması açısından çok çok önemli buluyorum. Şehitlerimizi sadece kuru kuru anmak değil onlara arkasından hem dua okumak hem rahmetle minnetle anmak aynı zamanda bir can olan fidanları onlar adına dikerek onları gönlümüzde yaşatmak en güzeli şeydir” ifadelerini kullandı.

"Ağaç büyüdükçe çocukların şehitlere olan sevgisi de büyüyecek"

Etkiliğin sonunda törene katılan İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, TEMA Vakfı Afyonkarahisar temsilcisi Önder Çelik ve davetliler tarafından okul bahçesine fidan dikti. Dikilen fidanın yanına ise üzerinde, ‘Şehitlere saygı ağacı bu ağaç büyüdükçe çocuklarımızın şehitlere olan saygı ve sevgisi de büyücektir’ yazılı mermer bırakıldı. Daha sonra ise davetlilere pilav ve lokma ikramı edilmesiyle program son buldu.