Afyonkarahisar merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı
7 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 10 komiser gözaltına alındı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:43
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2008 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili, daha önce meslekten ihraç edilen 10 komiser hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
10 KOMİSER GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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