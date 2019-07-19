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Afyonkarahisar Kent Konseyi yeni başkanını seçti

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:58
Afyonkarahisar Kent Konseyi yeni başkanını seçti

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapıldı. Toplantıda, Kent Konseyi başkanlığına emekli öğretmen Şemseddin Yasan seçildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner’in divan başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kent Konseyi’nin öneri ve tavsiye niteliğindeki kararlarını çok önemsediklerini söyledi. Afyonkarahisar için gece gündüz canla başla mücadele ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Bu şehir hepimizin. Daha iyi, daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir nasıl olur? Bu soruları hepimiz kendimize sorup şehrimizi sahiplenmeliyiz. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz ve ortak kaygımız Afyonkarahisar’dır. Valiliğimiz, Garnizon Komutanlığımız, üniversitelerimiz, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcilerimiz, vakıf, dernek, muhtarlarımız , oda temsilcilerimiz , hastane temsilcilerimiz , siyasi parti temsilcileri, mesleki kuruluşları, sendika temsilcilerimiz ile birlikte geniş bir iletişim ağı oluşturarak yerelde Afyonkarahisarımız için yapılması gereken çalışmalarda hep birlikte kararlar alarak ortak akıl ile gönül belediyeciliğini hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Yerel yöneticiler olarak şehrimizi ortak akıl ile yönetmek, katılımcı, demokratik bir çizgi de ilimize katkılar sunmak asli görevlerimiz arasındadır. Sizlerin katkıları ile yolumuzu aydınlatıp adımlarımızı sizlerden destek alarak atma kararı içerisindeyiz. Kent Konseyimiz ile birlikte ilimizin sıkıntıları arasında olan kaldırım işgali, gürültü kirliliği, kaldırımlara park edilen araçlardan dolayı yayalarımızın kaldırımları rahat kullanamaması, tabela kirliliğinin önlenmesi için tabelaların standartlara uygun hale getirilmesi, piknik, mesire alanı gibi yerlerde kamu mallarına zarar verilmemesi, çöp tenekelerine zarar verilmemesi kısacası yaşamış olduğumuz çevreye gerekli özenin verilmesi adına kent konseyimizin talep ve önerilerini bekliyoruz” dedi.


Başkan Mehmet Zeybek’in konuşmasının ardından, divan başkanlığına sunulan teklif üzerine, Kent Konseyi Başkanlığı görevi için emekli öğretmen Şemseddin Yasan’ın ismi açık oylamaya sunuldu. Şemseddin Yasan oybirliğiyle Kent Konseyi Başkanlığı’na seçildi. Daha sonra yine açık oylama ile Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.


Genel Kurulun ardından, Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan, Yürütme Kurulu üyeleri; Şengül Neşe Yılmaz, Süleyman Bircan, Hatice Özkan, Yunus Emre Korkmaz, Fatma Okay, Fikret Yaman, Orhan Atam, Kemal Çekiç, Zeynep Gürman, Tülin Helvacıoğlu, Uğur Balcı, Necip Kardaş, H. İbrahim Kaplan, Mustafa Açıkgözoğlu ve Rabia Taşpınar ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti. Başkan Mehmet Zeybek, Kent Konseyi’nin yeni başkanı ve yürütme kurulu üyelerinin Afyonkarahisar’a hayırlı olmasını dileyerek kendilerine başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:58
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