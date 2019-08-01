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Afyonkarahisar esnafı artık katlı kapalı pazar yeri ve fuar alanında pazar kurulacak

Afyonkarahisar Giyim Eşyacıları ve İmalatçıları Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük ile Ayakkabıcılar Odası Başkan Şükrü Kosdak, düzenledikleri ortak basın açıklamasında, çarşamba günleri katlı kapalı pazar dışında esnafın aynı zamanda fuar alanındaki pazar yerine de sergilerini açacağı belirtildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:00
Afyonkarahisar esnafı artık katlı kapalı pazar yeri ve fuar alanında pazar kurulacak

Afyonkarahisar Giyim Eşyacıları ve İmalatçıları Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük ile Ayakkabıcılar Odası Başkan Şükrü Kosdak, düzenledikleri ortak basın açıklamasında, çarşamba günleri katlı kapalı pazar dışında esnafın aynı zamanda fuar alanındaki pazar yerine de sergilerini açacağı belirtildi.


Giyim Eşyacıları ve İmalatçıları Odası’nda gerçekleştirilen açıklamada konuşan Giyim Eşyacıları ve İmalatçıları Odası Başkanı Hüseyin Karnıbüyük, çarşamba günleri katlı kapalı pazar yerine kurulan esnafın alış verişlerden tam anlamıyla verim alamadığını söyledi. Karnıbüyük, “Sebzeciler Odası Başkanı Veysel Gök ve aynı zamanda züccaciye, tuhafiye ve giyim esnafının ortak bir talebi var. Çarşamba günleri katlı kapalı pazar yerine kurulan esnafın birçoğu mağdur kaldı. Yani tezgâhlarını açamadılar. Esnaf ve zanaatkârlarımızın talebi doğrultusunda Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek ile bir görüşme yaptık. Burada esnafımızın mağduriyetini dile getirdik. Bu mağduriyet sebebiyle çarşamba günleri kurulan katlı pazar yeri devam etmek şartıyla yine çarşamba günleri fuar alanında bir pazar yeri kurulmasının kararını aldık. Ben Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e, Sebzeciler Odası Başkanı Veysel Gök’e ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Şükrü Kostak başkanımıza teşekkür ederim. Bu kararı almamızın en büyük sebeplerinden biri şudur. Halkımızın daha rahat ortamda alış veriş yapabilmesi ve esnafımızın mağduriyetinin giderilmesidir.”


TÜM KATLAR ÇALIŞABİLECEK DURUMA DÖNÜŞÜRSE GÜZEL OLUR


Ayakkabıcılar Odası Başkan Şükrü Kosdak ise, katlı kapalı pazar yerinin büyük umutlarla yapıldığını söyledi. Pazar yeri yapıldıktan sonra bazı aksiliklerin yaşandığını ifade eden Kostak: “Pazar yerinin ikinci ve üçüncü katları çalışmaz duruma düşüp atıl vaziyette kaldı. Bunun neticesinde esnaf arkadaşlarımızdan büyük bir tepki geldi. Belediyemiz oranın çalışması için tüm imkanları sağladı. Orada yapılabilecek her şey yapılıp çok güzel bir pazar yeri oluşturuldu. Fakat bu oluşumdan sonra ikinci ve üçüncü katları atıl vaziyette kaldı çalışmadı. Bu pazar yeri tamamen Afyon halkına daha değişik bir projelerle sunulsa daha güzel olabilirdi. Yanlışın neresinden dönülse kardır. Üzerine basarak belirtiyorum orası yeniden yapılıp tekrar pazarcı esnafına döndürülebilirse çok güzel olur. Pazarcı esnafının faydalanabileceği tüm katlarının rahatça çalışabileceği bir ortam sağlanırsa daha faydalı olur” dedi.


Öte yandan toplantıda yerel esnaftan alış veriş yapılması çağrısında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:00
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