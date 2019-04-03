0553 313 94 23

Afyonkarahisar Emniyeti, şehit ailesini ziyaret etti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ünüvar ve emniyet personeli, şehit polis memuru Mehmet Dama’nın ailesini ziyaret etti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 21:08
Afyonkarahisar Emniyeti, şehit ailesini ziyaret etti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ünüvar ve emniyet personeli, şehit polis memuru Mehmet Dama’nın ailesini ziyaret etti.


2016 yılının ağustos ayında Şırnak’ın Cizre ilçesinde PKK’lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 polisten Afyonkarahisarlı şehit polis memuru Mehmet Dama’nın eşini ve annesini ziyaret eden emniyet mensupları, emniyet teşkilatının her ne şart altında olursa olsun yanlarında olduklarını ve olacaklarını belirtti.


İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ünüvar, “Bu topraklar için görevi nedeniyle canını seve seve vermiş bir vatan evladımızın ailesini ziyaret ettik. Ziyaret esnasında duygulu anlar yaşanmasına rağmen, ziyaretimiz güzel bir atmosferde gerçekleşti. Bu vatan için canını vermiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 21:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0 - Bergama Belediyespor 2
    1. TFF 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0 -..
    2. Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 3..
    3. ABD vatandaşı doktorun Suudi..
    4. Futbol: TFF 3. Lig
    5. Afyonkarahisar Emniyeti, şehit..
    6. Buteflika Cezayir halkından özür diledi
    7. Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı ilk..
    8. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
    9. Erdoğan kurmaylarını Dolmabahçe'de..
    10. İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları..
    11. GÜNCELLEME - Batman'da trafik kazası:..
    12. 500 kadın polis adayı daha alınacak
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    15. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    16. Erdoğan seçim sonrası Ekrem İmamoğlu..
    17. Pakistan, Hint diplomatı dışişleri..
    18. "Artık Kıbrıs'ta emekliliği ertesinde..
    19. Binali Yıldırım’dan itidal çağrısı
    20. GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayetin..
    21. Binali Yıldırım'dan seçim..
    22. Akıncı Üssü davası
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim..
    24. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza..
    25. AK Parti, Sungurlu’da geçersiz oylara..
    26. Maçın ardından
    27. Dolmabahçe'de seçim değerlendirme..
    28. Buteflika veda mektubuyla halkından..
    29. Sinop’ta baca yangını
    30. Meteorolojiden yağış uyarısı
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması